Regen, wind: het is even geen zomer meer

Het was zo'n heerlijk weer de afgelopen weken. Aan de prachtige lente leek geen einde te komen, maar toch is het nu zo ver: er wacht ons een wisselvallige week vol wind en regen.

Vandaag begint de dag nog droog met af en toe zon, maar in de middag trekken buien vanuit het noordwesten over het land. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden, maar door de matige tot vrij krachtige zuidwestenwind voelt het frisser aan.

Zondag start bewolkt en nat, maar in de loop van de ochtend trekt de regen naar het oosten weg en klaart het lokaal op. In de middag is er ruimte voor de zon, al is een enkele bui niet uitgesloten. De wind blijft stevig, vooral aan de kust, maar in het binnenland kan het bij wat zon oplopen tot 20 graden.

De dagen daarna blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui, maar ook geregeld zon. De temperaturen schommelen rond de 17 à 19 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Later in de week lijkt de temperatuur weer iets op te lopen, wat hoop geeft voor een zonniger slot van mei.

Maar wil je de komende dagen de deur uit, dan kun je het beste een paraplu meenemen.