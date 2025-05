Meer onderzoek nodig naar geheime stukken in mondkapjeszaak

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank Rotterdam wil dat er in de mondkapjeszaak rond Sywert van Lienden meer onderzoek wordt gedaan naar wat er is gebeurd met vertrouwelijke documenten die op in beslag genomen computers stonden. Voor correspondentie met (toenmalige) advocaten geldt dat alleen een zogeheten geheimhoudersofficier deze mag inzien. De rechtbank heeft vrijdag besloten dat het Openbaar Ministerie een nadere toelichting daarop moet geven en "hoe in concreto is omgegaan met verschoningsgerechtigd materiaal".

In 2022 zijn bij Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel gegevensdragers in beslag genomen. Documenten waar een zogenoemd verschoningsrecht op rust, mogen niet worden ingezien door FIOD-medewerkers en het Openbaar Ministerie.

Tijdens een zitting vorige week, zei de geheimhoudersofficier dat tijdens het onderzoek niet was "gelogd". "Misschien kan je zien wie in welke case is geweest, maar niet wie welke mail heeft gezien." De log om dat bij te houden, was volgens haar niet aangezet. "Er was ook geen wettelijke verplichting destijds om dat te doen", zei ze.

Deze kwestie speelt in de strafzaak tegen de drie compagnons. Het OM vervolgt de drie ex-bestuurders van de stichting voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.