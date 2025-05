Chefs over de 9 meest voorkomende fouten bij het koken van pasta

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt. Fouten volgens Italiaanse chefs.

Het gebruik van het verkeerde merk gedroogde pasta "Wees niet te zuinig met gedroogde pasta!", zegt chef-kok Josh Laurano, die vroeger bij La Sirena van Mario Batali werkte, "Wees niet te zuinig met gedroogde pasta!", zegt chef-kok Josh Laurano, die vroeger bij La Sirena van Mario Batali werkte, tegen Insider. Sommige bedrijven gebruiken goedkope ingrediënten om hun producten goedkoper te maken, zoals meelsoorten met additieven of sneller drogen. Deze combinatie van factoren leidt tot een noedel die niet de volle textuur behoudt waar we allemaal zo dol op zijn.

Niet wachten tot het water kookt

Voeg je de pasta te vroeg in uw pan met water? Laat de doos penne niet vallen als het water net begint te borrelen. Chef Salvatore Marcello, die uit Napels komt en de chef-kok is van MAMO in New York, stelt dat het water "kokend heet" moet zijn voordat je de pasta aan het toevoegen denkt.

Het water niet genoeg zouten Nate Whitin, chef-kok van Asbrest, zegt dat goed gekruid pastawater smaakt als een goede soep. Zijn advies is om 10 gram zout per liter water toe te voegen. Chef-kok Kenny Giambalvo, die eerder chef-kok was bij Pazzo Ristorante in Portland, Oregon, stemde in en vertelde Insider dat "wanneer je niet voldoende zout aan je pastawater toevoegt, de smaak van de pasta slecht zal zijn."

Er wordt niet genoeg water gebruikt om de pasta te koken

Wanneer je de pan net met voldoende water hebt gevuld om de ongekookte noedels te bedekken, heb je het verkeerd. "Pasta heeft ruimte nodig om te kunnen zwemmen!" aldus chef-kok Nate Whiting. "Kook je pasta in ruim kokend, gezouten water."

Je pasta afspoelen na het koken

“Een van de meest voorkomende vragen is: 'Is het nodig om de pasta af te spoelen nadat ik deze uit het water heb gehaald?'”, aldus Carmine DiGiovanni, chef-kok bij Aunt Jake's in New York City. ‘Het is werkelijk een enorme vergissing om hem af te spoelen. Het zetmeel zorgt namelijk voor een zachte, romige smaak in je saus.”

Het pastawater weggooien

Je hebt de pasta toch niet afgespoeld, hè? Als u het kookvocht bewaart, kunt u het later aan uw saus toevoegen.

“Het kookwater van de pasta in je saus is essentieel,” aldus chef-kok Lidia Bastianich, die ook televisiekok is en de eigenaar is van restaurant Felidia in New York City. ‘Het is een middel dat de kruiden en ingrediënten van de saus extraheren en mengen

De verkeerde pastavorm gebruiken voor je saus

Wist je dat het kiezen van de juiste pastavorm veel meer betekent dan alleen schoonheid?

De plattere en langere pastavormen zijn goed te combineren met olijfolie en roomsauzen, terwijl stevigere vormen, zoals orecchiette, goed passen bij grovere sauzen met een meer uitgesproken smaak. “Tomatensaus en eenvoudige roomsaus met boter zijn universeel en kunnen in principe bij alle pasta worden gegeten.”

De pasta te gaar koken, zoals in de “basisschoolkantine”

Wat is het meest cruciale bij het maken van een pastagerecht? We moeten ervoor zorgen dat de pasta perfect 'al dente' is (dat betekent 'op het randje van de tand' in het Italiaans)

"De grootste fout die je kunt maken, is om pasta te serveren die ik 'basisschoolpasta' noem", zegt Devin Alexander, chef-kok en kookboekauteur. ‘Sommige mensen eten te gaar gekookte pasta omdat organisaties, scholen enz. deze soms te gaar koken om meer volume te krijgen. Maar het smaakt zoveel beter als het een beetje beet heeft.”

De pasta niet met de saus koken

Heb je de gewoonte om je pasta te overgieten met saus nadat hij gekookt is? Dat is een vergissing.

“Je pasta moet worden afgegoten als deze al dente is, zodat je deze in de saus verder kunt koken zonder dat deze te gaar wordt”, aldus chef-kok Salvatore Marcello.

Laat de pasta vervolgens ongeveer 30 seconden zachtjes koken in de saus voordat je de pan van het vuur haalt.

“Warme pasta heeft poriën, net als onze huid. Als het warm is, staan ze open; als het koud is, zijn ze gesloten”, aldus chef-kok Carmine DiGiovanni.