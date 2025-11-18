ECONOMIE
Voorzichtig optimisme over nieuwe behandelmethode oorsuizen

door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 11:45
MAASTRICHT (ANP) - Een nieuwe behandelmethode voor oorsuizen, ook bekend als tinnitus, heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Hoewel de testgroep klein is, zijn wetenschappers van het Maastricht Universitair Medisch Centrum hoopvol.
De vier deelnemende patiënten ondergingen diepe hersenstimulatie. Tijdens een hersenoperatie werden dunne elektroden geplaatst in het gebied van de hersenen dat geluid verwerkt. Daarna wordt het gebied gestimuleerd met lichte elektrische schokken waardoor de hersenactiviteit wordt beïnvloed.
De resultaten werden dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Neurotherapeutics. Daaruit blijkt dat drie van de vier patiënten verminderde klachten ervaarden en geen enkele deelnemer blijvende bijwerkingen had. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de behandelmethode ook bij grotere groepen aanslaat.
Oorsuizen, een permanente piep of bromtoon in de oren, komt bij ongeveer 14 procent van de bevolking voor. Bij een kleine groep werken bestaande behandelingen niet.
