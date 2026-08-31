Zoveel minder WW krijg je straks als je je baan verliest — per salarisniveau doorgerekend

De WW gaat op de schop. Korter, strenger en voor de hogere inkomens ook flink lager. De cijfers uit het regeerakkoord van D66, VVD en CDA zijn inmiddels bekend — en ze zijn stevig. Wie z'n baan verliest, is straks binnen twaalf maanden aan het einde van z'n uitkering. En verdien je meer dan pakweg vijfduizend euro bruto, dan gaat je maandbedrag óók nog eens omlaag.

Hieronder vind je de doorrekening voor zes salarisniveaus. Zodat je weet wat er op je afkomt als de plannen straks werkelijkheid worden.

Wat verandert er precies

Drie ingrepen doen het meeste pijn. Ze worden gefaseerd ingevoerd tussen 2028 en 2030.

Maximale WW-duur van 24 naar 12 maanden , vanaf 1 januari 2028. Wie daarna nog geen baan heeft, valt terug op de bijstand. De eerste twee maanden gaat de uitkering wél omhoog: van 75 naar 80 procent van het laatstverdiende loon, maar pas vanaf 2030.

, vanaf 1 januari 2028. Wie daarna nog geen baan heeft, valt terug op de bijstand. De eerste twee maanden gaat de uitkering wél omhoog: van 75 naar 80 procent van het laatstverdiende loon, maar pas vanaf 2030. Maximumdagloon met 20 procent omlaag per 2029. Dat plafond bepaalt hoeveel WW je maximaal kunt krijgen. Nu ligt het op 6.617 euro bruto per maand, straks op 5.293 euro. Alles wat je daarboven verdient, is niet langer verzekerd.

per 2029. Dat plafond bepaalt hoeveel WW je maximaal kunt krijgen. Nu ligt het op 6.617 euro bruto per maand, straks op 5.293 euro. Alles wat je daarboven verdient, is niet langer verzekerd. Strengere opbouw en toegang vanaf 2030. Je moet 42 van de 52 weken vóór je werkloosheid hebben gewerkt om überhaupt recht te hebben (nu is dat 26 uit 36). En je bouwt nog maar een halve maand WW op per gewerkt jaar. Wie 12 maanden WW wil, moet daarvoor 24 jaar hebben gewerkt.

De opbouw van rechten halveert dus, terwijl de maximale duur óók gehalveerd wordt. Dubbel raak.

De doorrekening: dit krijg je nu, en dit straks

De tabel hieronder vergelijkt de situatie zoals die nú geldt (2 maanden 75 procent, daarna 70 procent, maximaal 24 maanden) met de situatie ná volledige invoering van alle maatregelen (2 maanden 80 procent, daarna 70 procent, maximaal 12 maanden, met een verlaagd plafond).

We rekenen met bruto maandbedragen. Vakantiegeld zit in het dagloon en dus in deze bedragen verwerkt. Netto valt het bedrag lager uit vanwege loonheffing.

Laatstverdiend bruto/mnd WW-maand 1–2 nu WW-maand 3+ nu Totaal 24 mnd nu WW-maand 1–2 straks WW-maand 3–12 straks Totaal 12 mnd straks Maximaal verlies € 3.000 € 2.250 € 2.100 € 50.700 € 2.400 € 2.100 € 25.800 € 24.900 € 4.000 € 3.000 € 2.800 € 67.600 € 3.200 € 2.800 € 34.400 € 33.200 € 5.000 € 3.750 € 3.500 € 84.500 € 4.000 € 3.500 € 43.000 € 41.500 € 6.617 (max nu) € 4.963 € 4.632 € 111.827 € 4.234 € 3.705 € 45.520 € 66.307 € 8.000 € 4.963 € 4.632 € 111.827 € 4.234 € 3.705 € 45.520 € 66.307 € 10.000 € 4.963 € 4.632 € 111.827 € 4.234 € 3.705 € 45.520 € 66.307

De "maximaal verlies"-kolom is het bedrag dat je misloopt als je zowel nu als straks de volle uitkeringsduur zou volmaken. Voor lage en middeninkomens zit het verlies vooral in de gehalveerde duur. Voor iedereen bóven het huidige maximumdagloon komt daar het verlaagde plafond bovenop — samen goed voor ruim 66.000 euro.

Wat opvalt

Een paar dingen springen eruit als je goed naar de cijfers kijkt.

De middeninkomens leveren het minst in per maand, maar wel het langst. Verdien je 3.000 euro bruto, dan gaat je maandbedrag niet omlaag: je zit ruim onder het nieuwe plafond. Maar je uitkering stopt straks een jaar eerder. En in dat tweede jaar krijg je dus niets meer van UWV — je valt in de bijstand, waar je eerst je spaargeld en (bij een koopwoning) je overwaarde moet opeten voor je in aanmerking komt.

De hogere inkomens worden dubbel geraakt. Vanaf ongeveer 5.000 euro bruto merk je iets van het verlaagde plafond. Vanaf 6.617 euro krijg je de volle klap: 927 euro minder per maand ná de eerste twee maanden, én zes maanden korter. Voor een IT-manager of specialist die 8.000 bruto verdient, is het verschil tussen nu en straks ruim 66.000 euro.

De verhoging naar 80 procent in de eerste twee maanden is een doekje voor het bloeden. Verdien je 5.000 euro bruto, dan krijg je in de eerste twee maanden 250 euro per maand méér. Reken uit: dat is 500 euro winst tegenover 41.500 euro verlies over de hele looptijd.

Jongeren zijn de klos. Wie in 2028 begint met werken, heeft door de gehalveerde opbouw pas na 24 jaar recht op de maximale 12 maanden WW. Voor die tijd is de uitkering korter dan een jaar. Werk je acht jaar en raak je dan werkloos, dan krijg je nog maar vier maanden — de helft van wat je nu zou krijgen.

En dan is er nog dit

Twee dingen om ook in gedachten te houden.

De verlaging van het maximumdagloon geldt volgens de plannen óók met terugwerkende kracht voor bestaande uitkeringen — dus als je in 2028 werkloos wordt op basis van de oude regels, kan je uitkering in 2029 alsnog worden verlaagd. Dat is fors, en de vakbonden hameren daar hard op.

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