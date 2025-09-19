ECONOMIE
Eurocommissaris: doorbraak over invoering digitale euro

Economie
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 14:34
bijgewerkt om vrijdag, 19 september 2025 om 14:40
anp190925126 1
De invoering van de digitale euro is een stap dichterbij gekomen, volgens Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie). Hij sprak na overleg met EU-ministers van Financiën op een persconferentie vrijdag van een "significante doorbraak". Mogelijk nemen de EU-regeringsleiders eind dit jaar een definitief besluit over de invoering ervan, zei de Eurocommissaris.
De doorbraak gaat onder meer over de rol van de Europese Centrale Bank (ECB) en de EU-lidstaten, zei hij, zonder in detail te treden.
Medio juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel tot invoering van de digitale euro die, net als contant geld, een wettig betaalmiddel wordt. De ECB moet die gaan uitgeven. De onderhandelingen tussen de EU-lidstaten verliepen de afgelopen twee jaar moeizaam. Volgens Dombrovskis "is er nu een groeiend gevoel van urgentie om politieke overeenstemming te bereiken". Ook is er de politieke wil om "resterende openstaande kwesties aan te pakken".
