Atlete Bol prolongeert in Tokio wereldtitel 400 meter horden

TOKIO (ANP) - Femke Bol heeft voor de tweede keer op rij de wereldtitel veroverd op de 400 meter horden. De 25-jarige Amersfoortse liep in een uitverkocht Japan National Stadium naar het goud in een tijd van 51,54, de beste tijd van dit jaar.

Het is haar zesde medaille op een WK. Ze won in Tokio ook zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Op de WK van Boedapest van 2023 won ze twee gouden medailles en op de WK van 2022 in Eugene twee zilveren medailles.

Bol is na Dafne Schippers de tweede Nederlandse atlete die haar wereldtitel prolongeert. Schippers won goud op de 200 meter in 2015 en 2017.