Eurocommissaris: EU heeft meer geld nodig, ook privaat

NICOSIA (ANP) - Voor de enorme investeringsbehoeften in de Europese Unie, zoals voor defensie en concurrentiekracht, is meer economische groei en meer geld nodig, ook privaat geld, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) zaterdag.

Gezamenlijke EU-leningen als er zich "dringende kwesties voordoen" sluit de Europese Commissie niet uit, voegde hij toe op een persconferentie na afloop van de tweedaagse vergadering van de EU-ministers van Financiën in Nicosia.

Onder meer Nederland en Duitsland zijn daarop tegen.

Onder de EU-ministers is brede overeenstemming dat de EU-regels voor houdbare overheidsfinanciën overeind moeten blijven, zei de Cypriotische minister Makis Keravnos (Financiën) op de persconferentie. Dit betekent dat de EU-lidstaten hun uitgaven, belastingen en schulden op lange termijn in evenwicht moeten houden zonder dat de staatsschuld onbeheersbaar wordt. "Ondanks de aanzienlijke investeringsbehoeften die onze overheidsfinanciën onder druk zetten", zei hij.