Jetten over Minnesma: onophoudelijke voorvechter voor klimaat

door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 12:52
DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van Urgenda-voorvrouw Marjan Minnesma. "Ik herinner me haar als een onophoudelijke voorvechter voor de klimaatzaak", zegt Jetten op BlueSky over Minnesma. "Altijd creatief nadenkend en constructief meezoekend naar oplossingen."
Zaterdag werd bekend dat de oprichter en directeur van klimaatorganisatie Urgenda vrijdag op 59-jarige leeftijd is overleden. Jetten werkte onder meer als klimaatminister in het laatste kabinet-Rutte samen met Minnesma. Aan die samenwerking denkt hij "met plezier en waardering terug".
