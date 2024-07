Europa koploper bij ontwikkeling watertechnologieën

MÜNCHEN (ANP) - Europa is koploper bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van water. Volgens het Europees Octrooibureau (EPO) is Europa goed voor 40 procent van alle uitvindingen rond watertechnologie, zoals verwerking van afvalwater, efficiënt watergebruik en bescherming tegen hoog water. Daarna volgen de Verenigde Staten met 23 procent en Japan met 12 procent.

Het EPO keek bij het onderzoek naar alle internationale patenten rond watertechnologie in de periode van 1991 tot en met 2021. In die periode werden meer dan 22.000 patentenaanvragen rond watertechnologie ingediend, waarvan het merendeel rond waterzuivering. Naast Europa, de VS en Japan deden ook China en Zuid-Korea veel patentenaanvragen.

Binnen Europa kwamen de meeste octrooiaanvragen uit Duitsland (12 procent). Daarna komen Frankrijk (5 procent), het Verenigd Koninkrijk (4 procent) en Nederland en Italië met ieder 3 procent.

EPO-president António Campinos zegt in het rapport dat water tot de belangrijkste grondstoffen behoort en dat door de gevaren van klimaatverandering nog meer innovatie nodig is in de komende decennia. Hij noemt bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen voor de voorziening van drinkwater en bescherming tegen gevaren van water.

Volgens de Verenigde Naties hadden in 2022 wereldwijd 2,2 miljard mensen geen toegang tot betrouwbaar drinkwater en hadden 3,5 miljard mensen geen veilige watervoorzieningen. Daarnaast zorgen droogte en overstromingen elk jaar voor veel doden en miljarden aan economische schade in de wereld.