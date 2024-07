Kantorenmarkt leeft vooral op door vraag naar grote ruimtes

UTRECHT (ANP) - De markt voor kantoren lijkt uit zijn dip te zijn gekomen. Na historisch weinig verhuur of verkoop van kantoorruimte in 2023, signaleert makelaarsvereniging NVM in de eerste helft van dit jaar weer een stijging. Maar dat komt vooral doordat werkgevers vaak in relatief grote kantoren trokken.

In de eerste zes maanden van dit jaar kochten of huurden bedrijven via NVM-makelaars ruim 544.000 vierkante meter kantoorruimte. Dat is een stijging van 57 procent in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. In de maanden april, mei en juni ging het zelfs om 69 procent groei.

Maar achter die cijfers schuilt een "diffuus" sentiment, waarschuwt de NVM in zijn kwartaalrapport. Zo geven makelaars in een enquête aan dat er vaak sprake is van verborgen leegstand, waarbij een verhuurd kantoor ongebruikt blijft. Daarnaast is thuiswerken voor veel werknemers sinds de coronapandemie zo ingeburgerd geraakt dat de "structurele impact" op de markt zichtbaar wordt.

Zo nam de Volksbank weliswaar ruim 25.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte op in Utrecht en Den Bosch. Maar het moederbedrijf van SNS en ASN Bank liet nog meer oppervlakte achter, onder andere omdat de huidige ruimtes niet meer passen bij hybride werken.

Grote werkgevers zijn dan ook vooral op zoek naar kwalitatief hoogstaande ruimtes in energiezuinige kantoren. De prijzen van dit soort ruimtes stijgen dan ook vaak, terwijl verouderde kantoren meestal voor lagere prijzen worden verhuurd of verkocht.