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Europa vormt geen veiligheidsrisico voor VS, zegt Eurocommissaris

Economie
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 13:45
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BRUSSEL (ANP/AFP) - Europa vormt geen "veiligheidsrisico" voor de Verenigde Staten, schrijft Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit) maandag op sociale media. Ze reageert daarmee op het feit dat het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic de toegang tot twee krachtige AI-modellen heeft afgesloten in opdracht van de autoriteiten.
"Europa vertegenwoordigt een economische kans, geen veiligheidsrisico. We zijn en blijven een betrouwbare partner. Daarom moeten we samenwerken op het gebied van opkomende, krachtige AI-modellen", zei Virkkunen.
De Amerikaanse regering beperkte afgelopen week de buitenlandse toegang tot de meest geavanceerde AI-modellen van Anthropic vanwege de nationale veiligheid. De onlangs gelanceerde modellen Mythos 5 en Fable 5 vallen voortaan onder exportcontroles. Daardoor mogen buitenlandse regeringen, bedrijven en personen er niet zonder toestemming bij, ook niet als zij zich in de Verenigde Staten bevinden.
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