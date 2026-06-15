Britse rechter laat omstreden verbod op Palestine Action in stand

LONDEN (ANP/AFP) - Het Britse hof van beroep heeft een verbod op de actiegroep Palestine Action in stand gelaten. De regering besloot om die pro-Palestijnse groep op de terreurlijst te plaatsen en te verbieden, maar een lagere rechter besloot dat het verbod onwettig was. De regering ging in beroep en kreeg gelijk.

Palestine Action is een pro-Palestijnse organisatie die zich vooral verzet tegen defensiebedrijven die banden hebben met Israël. Leden van de groep braken bijvoorbeeld meerdere keren in bij wapenfabrieken om militair materieel kapot te maken. Afgelopen vrijdag werden daarom nog vier activisten veroordeeld tot gevangenisstraffen van tussen de vier jaar en acht maanden en zeven jaar en acht maanden.

De actiegroep staat nu bijna een jaar op de terreurlijst. Palestine Action vocht het verbod aan, omdat dat zou ingaan tegen de vrijheid van meningsuiting. In februari ging de rechter daar nog in mee, maar het hof van beroep heeft die uitspraak ongedaan gemaakt.