Europarlement overweegt steun handelsdeal te linken aan Groenland

vrijdag, 16 januari 2026 om 19:39
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Het Europees Parlement overweegt de goedkeuring van het handelsakkoord met de Verenigde Staten te koppelen aan het terugtrekken van Donald Trumps bedreiging om Groenland over te nemen. De overeenkomst die de Europese Commissie en de VS afgelopen zomer sloten, moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.
Het EP bespreekt woensdag of de stemming eind januari over de deal wordt uitgesteld, melden functionarissen tegen persbureau Bloomberg. De kwestie rond Groenland leidde tot deze wens, maar de groepen zijn hierover verdeeld. Rechtse groepen zoals de centrumrechtse Europese Volkspartij (EPP) willen over het algemeen doorgaan zoals gepland. Linkse groepen willen over het algemeen juist uitstel.
"Het is duidelijk dat de nationale soevereiniteit van elk land gerespecteerd moet worden door alle partners van het handelsakkoord", zei Bernd Lange, voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement, in een interview met persbureau Bloomberg.
