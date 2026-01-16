Waterpoloërs gaan onderuit tegen Hongarije op EK

BELGRADO (ANP) - De Nederlandse waterpoloërs hebben op het EK in Belgrado verloren van dertienvoudig Europees kampioen Hongarije. De ploeg van bondscoach Branko Mitrovic bood goed partij tegen nummer 3 van de wereld en wist een aantal keren een achterstand goed te maken, maar in de vierde periode maakten de sterke Hongaren het verschil. Mede door een man minder bij Oranje liep Hongarije uit van 11-10 naar 16-11.

Door de nederlaag blijft Nederland op 1 punt staan in de tweede groepsfase en kan het team een plek in de halve finales wel vergeten. Een plek bij de eerste vier in de poule is nog wel haalbaar en dat zou een ticket voor het WK opleveren.

Mart van der Weijden en Kas te Riele maakten ieder drie doelpunten en waren de topschutters aan Nederlandse zijde. Nederland speelt nog tegen Montenegro en Frankrijk.