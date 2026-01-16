ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slovenië en Montenegro vestigen doelpuntenrecord op EK handbal

Sport
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 21:04
anp160126189 1
OSLO (ANP) - Slovenië en Montenegro hebben op het EK handbal voor mannen in Noorwegen, Zweden en Denemarken een doelpuntenrecord gevestigd. De wedstrijd in Oslo eindigde in 41-40 voor Slovenië; nog nooit waren er 81 doelpunten gescoord in een EK-wedstrijd. Het vorige record stond volgens de Europese handbalfederatie EHF op 77 doelpunten, gemaakt op het EK van 2016 in de door Belarus gewonnen wedstrijd tegen IJsland: 39-38.
Topschutter in de wedstrijd in Oslo was de Montenegrijn Branko Vujovic met elf treffers. Domen Novak en Domen Makuc maakten ieder negen doelpunten voor Slovenië.
De Nederlandse mannen komen zaterdag voor het eerst in actie op het EK. Oranje speelt in Malmö tegen gastland en vijfvoudig Europees kampioen Zweden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

AA1Ud6bZ

Wat psychologen zien als jij je bed nooit opmaakt

ANP-522138925

Wijze lessen over de liefde van Adriaan van Dis: "De liefde bedekt, de liefde begrijpt"

gandr-collage

Johan Derksen wil niet met Sylvie. “De allerlaatste.”

Loading