Slovenië en Montenegro vestigen doelpuntenrecord op EK handbal

OSLO (ANP) - Slovenië en Montenegro hebben op het EK handbal voor mannen in Noorwegen, Zweden en Denemarken een doelpuntenrecord gevestigd. De wedstrijd in Oslo eindigde in 41-40 voor Slovenië; nog nooit waren er 81 doelpunten gescoord in een EK-wedstrijd. Het vorige record stond volgens de Europese handbalfederatie EHF op 77 doelpunten, gemaakt op het EK van 2016 in de door Belarus gewonnen wedstrijd tegen IJsland: 39-38.

Topschutter in de wedstrijd in Oslo was de Montenegrijn Branko Vujovic met elf treffers. Domen Novak en Domen Makuc maakten ieder negen doelpunten voor Slovenië.

De Nederlandse mannen komen zaterdag voor het eerst in actie op het EK. Oranje speelt in Malmö tegen gastland en vijfvoudig Europees kampioen Zweden.