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Europarlement stemt in met hulp aan boeren voor dure mest

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 13:42
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STRAATSBURG (ANP) - Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met financiële steun aan landbouwers die worden getroffen door de sterk gestegen prijzen van meststoffen. De Europese Commissie had deze liquiditeitssteun voorgesteld om een daling van de productie of de voedselkwaliteit en stijgende prijzen voor consumenten te voorkomen.
Dat voorstel kreeg de steun van 576 Europarlementariërs; 62 stemden tegen en 15 onthielden zich van stemming.
Het gaat om versnelde wijzigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waardoor boeren tijdig financiële steun kunnen krijgen waarmee ze meststoffen kunnen kopen voor het volgende groeiseizoen. Landbouwers kunnen liquiditeitssteun krijgen ter waarde van maximaal 80 procent van de extra mestkosten die zij maken.
EU-lidstaten krijgen daarnaast de mogelijkheid voorschotten aan getroffen landbouwers direct te verhogen van 70 naar 75 procent. Bij de tot nu toe geldende regels mag dat pas na 16 oktober.
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