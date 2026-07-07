Conciërge moet zeven jaar cel in voor betasten en filmen leerlingen op basisschool

De rechtbank heeft Oskar van der V. uit Zoetermeer veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging voor ontucht met zes jonge kinderen en het maken en bezitten van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. De 58-jarige man werkte tussen 2019 en 2025 als conciërge op een basisschool in Zoetermeer. De rechtbank stelde vast dat hij achttien meisjes heimelijk filmde, in een enkel geval verspreidde hij de beelden ook. De straf is gelijk aan de eis van het OM.

Eind 2022 meldde zich een moeder bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht, en andere zorgwekkende signalen van meerdere ouders, werden niet serieus genomen, zo bleek tijdens de behandeling van de zaak. Van der V. was tussen 2018 en 2021 vrijwillig in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Toen de man als conciërge ging werken, ontstond een conflict met zijn psycholoog. Die bleef erop hameren dat het fout zou kunnen aflopen en dreigde de school te informeren, maar uiteindelijk werd besloten dat het beroepsgeheim niet kon worden geschonden.