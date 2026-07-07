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Peloton vertrokken voor heuvelachtige vierde Touretappe naar Foix

Sport
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 13:45
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CARCASSONNE (ANP) - Het peloton is vertrokken in de vierde etappe van de Tour de France. De renners moeten over 181,9 kilometer van Carcassonne naar Foix in het zuiden van Frankrijk.
De vierde etappe kent vier beklimmingen. De eerste is van de vierde categorie en de tweede van de derde categorie. Daarna volgen twee beklimmingen van de tweede categorie, de Col de Coudons en de Col de Montségur, waarvan de top op iets meer dan 30 kilometer van de finish ligt. Daarna is het grotendeels bergaf naar Foix, waar rond 17.30 uur de finish wordt verwacht.
Viervoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar uit Slovenië rijdt in de gele trui. Hij heeft ook de puntentrui in bezit, maar die wordt gedragen door de Deen Jonas Vingegaard. De Fransman Alex Baudin rijdt in de bolletjestrui van het bergklassement en Pogačars Mexicaanse teamgenoot Isaac del Toro draagt de witte jongerentrui.
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