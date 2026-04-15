Europees Parlement eens over hogere meerjarenbegroting EU

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 15:50
BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement is het eens over zijn inzet voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Die moet een omvang hebben van 2200 miljard euro; 10 procent hoger dan wat de Europese Commissie voorstelt. Het begrotingsvoorstel van de twee onderhandelaars van het Europees Parlement is woensdag in de commissie Financiën met ruime meerderheid aangenomen.
Het grote verschil zit in de aflossing van de schuld die de Commissie is aangegaan voor het coronaherstelfonds. De Commissie wil die schuld via de EU-begroting aflossen; het Europees Parlement vindt dat daar eigen middelen voor moeten worden gebruikt, zoals nieuwe belastingen. De huidige meerjarenbegroting omvat 1200 miljard euro.
Voor het landbouwbeleid wil het parlement 433 miljard euro reserveren, terwijl de Commissie 293 miljard voorstelt. Voor het verkleinen van de verschillen tussen regio's en lidstaten (cohesiebeleid) is volgens het parlement een krappe 308 miljard nodig. De Commissie vindt 228 miljard euro voldoende.
Versterking concurrentiefonds
Voor sociaal beleid wil het parlement 124 miljard euro reserveren. De Commissie wil deze post helemaal schrappen.
Voor versterking van het (nieuwe) concurrentiefonds moet 264 miljard euro beschikbaar komen, wil het parlement. De Commissie stelt 234 miljard voor. Ook op een aantal andere beleidsterreinen, zoals onderzoek en onderwijs, wil het parlement meer uitgeven dan de Commissie heeft voorgesteld.
Onderhandelingen
Het Europees Parlement moet in zijn plenaire vergadering van eind deze maand het voorstel bekrachtigen. Dat zal geen verrassingen opleveren. Zodra de lidstaten hun standpunt hebben bepaald, kunnen de onderhandelingen beginnen.
Diverse lidstaten, waaronder Nederland en Zweden, hebben al laten weten het voorstel van de Commissie veel te hoog te vinden.
