Iconisch hotel Burj Al Arab in Dubai lang dicht om renovatie

DUBAI (ANP/RTR) - Het iconische luxehotel Burj Al Arab in Dubai gaat dicht tijdens een grote renovatie van achttien maanden, bevestigt een medewerker aan persbureau Reuters. Het is de eerste keer sinds de opening in 1999 dat het grote zeilvormige gebouw wordt gerenoveerd. De timing is opvallend, omdat het toerisme in de regio flink is afgenomen door de oorlog in het Midden-Oosten.

De eigenaar van het hotel, Jumeirah, meldde eerder deze week dat het gebouw een renovatie gefaseerd over zo'n achttien maanden ondergaat. Het bedrijf zei er niet bij dat het hotel tijdens de werkzaamheden zou sluiten. Volgens de medewerker biedt Burj Al Arab gasten met boekingen tijdens de renovatie alternatieven in andere hotels in de buurt.

Kort na het begin van de oorlog eind februari lieten de autoriteiten in Dubai weten dat een wrakstuk van een neergeschoten drone brand had veroorzaakt bij Burj Al Arab. De medewerker stelt echter dat het "langverwachte" werk niets met het incident te maken heeft.

Het hotel staat ook bekend om de tennisbaan die in 2005 tijdelijk werd aangelegd op het helikopterplatform van het gebouw. Volgens Guinness World Records was het platform ter hoogte van 211 meter de hoogste tennisbaan ter wereld. Tennissers Roger Federer en Andre Agassi speelden er een vriendschappelijk potje tegen elkaar.