Heb je weer eens zo'n saai gesprek over het weer? Dat heeft verrassende voordelen

We kennen het allemaal: je zit vast in een gesprek met die ene buurman die eindeloos praat over zijn sportschema of een collega die maar doorgaat over zijn kat. We verwachten er weinig van en toch blijken zulke gesprekken vaak verrassend aangenaam.

In een reeks experimenten met zo’n 1.800 deelnemers werden mensen telkens gekoppeld voor korte gesprekken van vijf minuten. Vooraf gaven ze aan hoe interessant of saai ze het onderwerp verwachtten te vinden, variërend van sport en films tot duurzaamheid en fitness. Achteraf beoordeelden ze hoe leuk het gesprek daadwerkelijk was.

De uitkomst? Mensen onderschatten structureel hoe plezierig een gesprek zal zijn. Zelfs wanneer deelnemers dachten dat een onderwerp hen totaal niet interesseerde, bleken ze achteraf vaak positief verrast. Ze gaven zelfs aan best nog eens met dezelfde persoon over hetzelfde onderwerp te willen praten.

Het valt altijd mee

Volgens sociaal wetenschapper Elizabeth Trinh, mede-auteur van de studie, zit daar een belangrijke denkfout achter. “We gaan ervan uit dat een saai onderwerp automatisch leidt tot een saai gesprek”, stelt ze. “Maar dat is simpelweg niet wat mensen ervaren.”

De onderzoekers namen geen genoegen met één verklaring en testten verschillende scenario’s. Wat als beide gesprekspartners het onderwerp saai vonden? Wat als ze verplicht waren bij het onderwerp te blijven? Of elkaar juist al kenden? In alle gevallen bleef hetzelfde patroon zichtbaar: gesprekken vielen steevast beter uit dan verwacht.

Opmerkelijk genoeg gold dat niet voor passief meekijken. Deelnemers die alleen een gesprek lazen of bekeken over een saai onderwerp, vonden het inderdaad net zo saai als ze vooraf hadden gedacht. Het verschil zit dus in de interactie zelf.

De conclusie is helder: het plezier zit minder in het onderwerp en meer in het contact. Even praten bij de koffieautomaat, in de lift of op een feestje, het zijn kleine momenten die meer opleveren dan we denken.

Misschien is het dus tijd om die kletserige buurman toch iets vaker zijn verhaal te laten doen.