Dit zijn de grootste legers ter wereld

Politiek
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 18 april 2026 om 20:51
In 2026 heeft Bangladesh het grootste leger ter wereld wanneer alle militairen – actief, reserve en paramilitair – worden meegeteld. Het land komt uit op ruim 7 miljoen manschappen, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer data-analisten van Voronoi en militaire statistiekplatformen.
Vietnam volgt met 5,75 miljoen militairen, Oekraïne met 5 miljoen, India met 4,9 miljoen en Zuid-Korea met 3,65 miljoen. Rusland, China en de Verenigde Staten staan wel in de top tien, maar scoren vooral hoog doordat ze grote actieve legers en forse defensiebudgetten combineren.
Bij de actieve troepen alleen voert China de lijst aan, met naar schatting ongeveer 2 miljoen soldaten, gevolgd door India en de VS. De ranglijsten illustreren dat landen onder directe militaire dreiging relatief veel reservisten achter de hand houden, terwijl traditionele grootmachten zwaarder leunen op technologie en materieel.

