7 dingen die je nog niet weet over zoenen

1. Mannen en vrouwen zoenen
om verschillende redenen. Mannen zoenen omdat zij seks willen of omdat ze het goed willen maken met de partner. Vrouwen gebruiken een zoen om een band te creëren met de partner en om hem te beoordelen als potentiële huwelijkskandidaat.
2. De kans dat een vrouw de man kust op een eerste date is ongeveer 54%.
3. De meeste mensen draaien hun hoofd naar rechts wanneer ze gaan zoenen. Het maakt daarbij niet uit of men rechts- of linkshandig is.
4. Zoenen is gezond. Koppels die meer zoenen ervaren minder stress en zijn gelukkiger met hun relatie.
5. Mannen vinden de eerste kus fijner dan vrouwen. Vrouwen herinneren eerder het eerste paar gekochte schoenen dan de eerste kus.
6. 33% van alle mensen zoent met open ogen.
7. Vrouwen worden na op hun mond, het liefst in de nek gekust, terwijl slechts 1 op de 10 mannen dit ook doet.