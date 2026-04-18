7 dingen die je nog niet weet over zoenen

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
zaterdag, 18 april 2026 om 14:57
1. Mannen en vrouwen zoenen om verschillende redenen. Mannen zoenen omdat zij seks willen of omdat ze het goed willen maken met de partner. Vrouwen gebruiken een zoen om een band te creëren met de partner en om hem te beoordelen als potentiële huwelijkskandidaat.
2. De kans dat een vrouw de man kust op een eerste date is ongeveer 54%.

3. De meeste mensen draaien hun hoofd naar rechts wanneer ze gaan zoenen. Het maakt daarbij niet uit of men rechts- of linkshandig is.
4. Zoenen is gezond. Koppels die meer zoenen ervaren minder stress en zijn gelukkiger met hun relatie.
5. Mannen vinden de eerste kus fijner dan vrouwen. Vrouwen herinneren eerder het eerste paar gekochte schoenen dan de eerste kus.

6. 33% van alle mensen zoent met open ogen.

7. Vrouwen worden na op hun mond, het liefst in de nek gekust, terwijl slechts 1 op de 10 mannen dit ook doet.
Bron(nen): Barking up the wrong tree
shutterstock 2462043103

Mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, ontwikkelen deze acht eigenschappen vaak als volwassenen, zeggen psychologen

35545583 l normal none

Afvallen na je 60e: de 9 belangrijkste tips

110333764_m

Dit verborgen patroon voorspelt huidkanker vijf jaar van tevoren

boterham-die-op-wit-wordt-geïsoleerde-55191111

Dit gebeurt er echt met je lijf als je elke dag wit brood eet

Aurora_Snow_2011

Bloed, zweet en seks: mijn harde leven als porno-actrice

shutterstock_2452804683

Schaamte over je anus kan je doodvonnis zijn

