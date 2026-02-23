Europees Parlement lijkt stemming handelsdeal VS uit te stellen

BRUSSEL (ANP) - Het lijkt erop dat de handelscommissie van het Europees Parlement een stemming over de handelsdeal met de VS weer op pauze wil zetten. Eerder zeiden de Groenen en de sociaaldemocraten de deal al te willen pauzeren vanwege twijfels over de betrouwbaarheid van de VS door nieuwe tarieven. Nu zegt ook de grootste partij EVP tegen Bloomberg "geen andere optie te zien" dan de stemming erover uit te stellen totdat er duidelijkheid is.

De handelscommissie komt maandagmiddag bijeen voor een spoedberaad. Stemming over een deel van de handelsdeal stond voor dinsdag ingepland. Na stemming in de commissie zou een plenaire stemming in het hele Europese Parlement in maart volgen.

Vorige maand werd de stemming ook uitgesteld, toen om dreiging richting Groenland.

Onduidelijkheid

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dit weekend nieuwe importtarieven van 15 procent aan, nadat het hooggerechtshof eerder heffingen had verboden. De EU vindt het onduidelijk wat dit betekent voor de handelsdeal van deze zomer. De voorzitter van de handelscommissie Bernd Lange noemt het "pure tariefchaos" vanuit de VS. De Europese Commissie riep de VS dit weekend op zich te houden aan de handelsdeal en eist duidelijkheid.

De stemming gaat over een deel van de handelsdeal, namelijk het afschaffen van importtarieven voor bepaalde Amerikaanse industriële producten en kreeft.