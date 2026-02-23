Brandstofprijzen naar hoogste niveau in ruim twee jaar

De brandstofprijzen zijn gestegen naar het hoogste niveau sinds het najaar van 2023. Gevolg is dat ook de prijzen aan de pomp zullen oplopen, meldt UnitedConsumers. Het consumentencollectief schrijft de stijging toe aan een hogere olieprijs en geopolitieke onrust.

De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat op 2,285 euro. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. Voor diesel is de adviesprijs voor een liter 2,080 euro, het hoogste niveau sinds oktober 2023.

"De belangrijkste reden voor deze stijging is de olieprijs. Die zit nu boven de 70 dollar per vat, terwijl we in december 2025 nog rond de 60 dollar zaten", zegt brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers. "Als de geopolitieke spanningen en onzekerheden blijven aanhouden, zie je dat snel terug in de adviesprijzen voor brandstoffen."

Tankstations

Of de prijzen bij tankstations maandag ook op het hoogste niveau sinds ruim twee jaar zitten, kan Foolen niet zeggen. Over het algemeen geldt wel dat hogere brandstofprijzen leiden tot hogere prijzen aan de pomp. Maar tankstations zijn niet verplicht om de landelijke adviesprijs te hanteren.

In de praktijk liggen de prijzen aan de pomp vaak lager, vooral bij onbemande tankstations. Voor bemande tankstations wordt het "steeds lastiger om de prijs onder de 2 euro te houden", stelt Foolen. "Dat hangt af van kosten, de ligging van het tankstation en de concurrentie in de buurt."