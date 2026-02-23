Europees Parlement stelt stemming handelsdeal VS opnieuw uit

BRUSSEL (ANP) - De handelscommissie van het Europees Parlement heeft een stemming over de handelsdeal met de Verenigde Staten opnieuw uitgesteld. Dit vanwege nieuwe importheffingen die de VS dit weekend aankondigden nadat eerder heffingen waren verboden door het Amerikaanse Hooggerechtshof. De betekenis daarvan voor de handelsdeal is nog onduidelijk, waardoor de commissie een geplande stemming over een deel van de handelsdeal uitstelt.

De stemming over het afschaffen van importheffingen op bepaalde Amerikaanse industriële producten en kreeft stond gepland voor dinsdag. Daarna zou een plenaire stemming in het Europees Parlement plaatsvinden in maart.

De handelscommissie komt volgende week weer bij elkaar om te kijken of zij dan wel over de handelsdeal zal stemmen. "Duidelijkheid en wettelijke zekerheid zijn nodig voordat er verdere stappen kunnen worden genomen", schrijft voorzitter van de commissie Bernd Lange (S&D) op X.

Duidelijkheid bieden

Ook de Europese Commissie heeft meerdere keren laten weten nog in het duister te tasten over de gevolgen van de nieuwe importheffingen op de handelsdeal. Ze roept de Verenigde Staten op duidelijkheid te bieden.

Handelschef Maroš Šefčovič spreekt maandag nog met handelsministers van de G7-landen over de heffingen. Hij komt maandag ook nog bijeen met vertegenwoordigers van de EU-lidstaten om de situatie te bespreken.