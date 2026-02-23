Nieuwe ministers door voorgangers verwelkomd op hun ministeries

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn maandagmiddag verwelkomd op hun ministeries door hun voorgangers. Daar hebben ze door een handtekening te zetten officieel het beheer van het ministerie overgenomen.

Bij het ministerie van Defensie ging dat gepaard met meer vertoon. Een militaire kapel speelde de pas geïnstalleerde minister Dilan Yeşilgöz (VVD) toe, is te zien op beelden van RTL Nieuws. Binnen overhandigde haar voorganger Ruben Brekelmans de vlag van het ministerie aan de politica.

"Het is voor mij thuiskomen, maar het is ook afscheid nemen", zei David van Weel toen zijn VVD-partijgenoot Foort van Oosten het gezag overdroeg over het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van Weel was namelijk eerder al minister van Justitie en droeg op datzelfde moment zijn taken als asielminister over aan CDA'er Bart van den Brink. Die taken deelde hij overigens met Mona Keijzer. Die wilde niet ingaan op een vraag over de onrust bij haar partij BBB.