Pas beëdigde kabinet-Jetten houdt eerste ministerraad

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 16:05
DEN HAAG (ANP) - Het pas beëdigde kabinet-Jetten is maandagmiddag voor het eerst in functie bijeengekomen voor een ministerraad. De ministers en staatssecretarissen nemen daar een definitief besluit over de precieze taakverdeling op de ministeries. Zaterdag hebben zij daar ook al over overlegd.
Verder bespreken de nieuwe bewindslieden een aantal praktische zaken en de regeringsverklaring, waarin de nieuwe premier Rob Jetten (D66) woensdag het beleid van zijn kabinet zal uiteenzetten tegenover de Tweede Kamer.
Normaal gesproken kunnen journalisten voor en na de ministerraad vragen stellen aan kabinetsleden. Daar is deze keer bij uitzondering geen gelegenheid voor. Bij de eerstvolgende ministerraad op vrijdag kan dat wel weer.
