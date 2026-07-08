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Europees Parlement stemt in met handelsdeal met Mexico

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 14:01
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal met Mexico. De in mei voorgestelde handelsdeal kreeg 474 stemmen voor en 131 tegen tijdens de stemming in Straatsburg.
Een meerderheid van de Europarlementariërs ziet het belang van de handelsdeal voor de EU in een steeds meer gefragmenteerd geopolitiek landschap. Met de handelsdeal worden de banden met het Noord-Amerikaanse land weer aangehaald.
Er is afgesproken dat de importtarieven voor een lijst landbouwproducten en industriële producten worden afgeschaft. Voor producten die in de EU gevoelig liggen, zoals rundvlees, kip en alcohol, blijft nog wel een importlimiet gelden.
De lidstaten moeten nog een keer formeel stemmen over de handelsdeal. Officieel moet de deal ook nog worden goedgekeurd door alle parlementen van de 27 lidstaten. Maar het akkoord kan al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november, aldus voorzitter van de handelscommissie van het parlement Bernd Lange.
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