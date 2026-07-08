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Oekraïne mag van Europarlement verder met toetreding tot de EU

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 13:49
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STRAATSBURG (ANP) - Met 460 stemmen voor en 136 tegen heeft het Europees Parlement woensdag ingestemd met voortzetting van de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne tot de EU. Voor voortzetting van de gesprekken met Moldavië was meer steun. 505 Europarlementariërs stemden voor en 115 tegen.
De stemming over Oekraïne ging er af en toe hard aan toe, net zoals in het debat hierover dinsdag. Voor- en tegenstanders maakten elkaar harde verwijten bij de behandeling van diverse wijzigingsvoorstellen van het eindoordeel van het Europees Parlement over de voortgang van toetreding.
Opmerkingen van radicaalrechtse Europarlementariërs dat Oekraïne een fascistisch land zou zijn, leidden tot ophef bij voorstanders. Enkele voorstanders verweten op hun beurt dat radicaalrechtse parlementariërs "vrienden van Poetin" zijn. De voorzitter greep niet in, maar zei de beelden terug te gaan kijken en er op een later moment op terug te komen.
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