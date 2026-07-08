Schutter Wiedijkpark Amsterdam deze week naar Pieter Baan Centrum

AMSTERDAM (ANP) - De 25-jarige Efe Y., die wordt verdacht van het doodschieten van twee tieners op 1 januari in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam, wordt nog deze week voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft toegezegd daaraan mee te werken, meldde het Openbaar Ministerie woensdag in de rechtbank in Amsterdam.

De slachtoffers, 16 en 18 jaar oud, verbleven in een asielzoekersopvang van het COA. Tot nu toe heeft Y. over de verdenkingen niet willen verklaren. Hij is inmiddels vijf keer door de politie gehoord en telkens beroept hij zich op zijn zwijgrecht, zei de officier van justitie. "Tot nu toe krijgen we geen antwoorden op vragen hoe het volgens verdachte is gegaan", zei ze.

Het politieonderzoek is nog gaande. Twee neven van de verdachte hebben verklaard dat zij YouTuber en prankcaller Rouand hebben gebeld en hem hebben betaald om Y. te bellen en een gangsterverhaal te verzinnen. "Beide neven kunnen niet geloven dat dit tot een dodelijk schietincident heeft geleid", zei de officier.