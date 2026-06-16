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Europees Parlement stemt in met tariefverlaging voor VS

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 13:14
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BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met het verlagen van invoerrechten op veel Amerikaanse goederen. Daardoor kan de Europese Unie zich aan haar verplichtingen uit een vorig jaar gesloten handelsakkoord houden. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde met een tariefverhoging als dit niet op tijd was gebeurd.
De EU sloot vorig jaar juli een handelsdeal met Trump. Daarin werd onder meer afgesproken dat de EU invoertarieven op Amerikaanse industriële goederen volledig schrapt. In ruil daarvoor zouden de VS een tarief van 15 procent heffen op de meeste EU-goederen.
Trump zei eerder dat hij de importheffingen zou verhogen als de EU zich niet voor 4 juli zou houden aan haar verplichtingen uit de handelsdeal.
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