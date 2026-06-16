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KLM schrapt vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai tot in augustus

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 13:20
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SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft de vluchten naar de Saudische steden Riyad en Dammam en naar Dubai langer opgeschort vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt dinsdag tot en met 9 augustus niet daarnaartoe te vliegen.
Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saudische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Door zorgen over de veiligheid hebben veel luchtvaartmaatschappijen besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden.
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