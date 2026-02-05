Europees Parlement wil meer aanpassingen in EU-meerjarenbegroting

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil meer aanpassingen in de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Het voorstel van de Europese Commissie van vorig jaar juli kon meteen al geen genade vinden. Maar ook een eerste tegenvoorstel van de toekomstige onderhandelaars namens het Europees Parlement is te mager, werd duidelijk in het eerste inhoudelijke debat over de meerjarenbegroting (MFK).

Vrijwel alle fracties vinden het voorstel van de Commissie om het meerjarenbudget van 1200 miljard euro naar 2000 miljard euro te verhogen te laag. Dat moet 2200 miljard euro worden. De aflossing van de lening die voor het coronaherstelfonds is afgesloten, mag daarnaast niet op het nieuwe MFK drukken, vinden de fracties. Dan blijft er volgens hen te weinig geld over voor de opgaven waar de EU voor staat.

Maar er zijn ook veel verschillen. Op het tegenvoorstel van twee Europarlementariërs, die straks namens het parlement met de lidstaten gaan onderhandelen, zijn duizend wijzigingsvoorstellen ingediend.

Defensie en veiligheid

"Daar maken we ons geen zorgen over", zei onderhandelaar Siegfried Mureşan (centrumrechtse EVP) in het debat. Wel wilde hij weten waar de échte prioriteiten liggen.

De centrumrechtse EVP wil meer geld voor defensie en veiligheid, en voor versterking van de concurrentiekracht van de EU. De sociaaldemocraten van S&D willen meer budget voor het fonds dat is bedoeld om achtergestelde EU-regio's vooruit te helpen. De liberale Renew wil onder andere meer geld voor gezondheid en onderzoek.

Lidstaten

De radicaalrechtse Patriotten voor Europa verwerpen de "oorlogsbegroting", zei een woordvoerder. De Commissie wil onder meer extra geld opnemen voor hulp aan Oekraïne. De boeren worden daar de dupe van en dat willen de Patriotten niet, zei de woordvoerder. Ook andere fracties willen het landbouwbudget behouden.

De onderhandelaars gaan hun eerste tegenvoorstel de komende tijd aanpassen.

Ook de lidstaten moeten het nog eens worden over hun inzet voor de meerjarenbegroting. De EU-regeringsleiders willen dat er voor eind 2026 een akkoord is.