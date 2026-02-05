ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europees Parlement wil meer aanpassingen in EU-meerjarenbegroting

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:32
anp050226137 1
BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil meer aanpassingen in de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Het voorstel van de Europese Commissie van vorig jaar juli kon meteen al geen genade vinden. Maar ook een eerste tegenvoorstel van de toekomstige onderhandelaars namens het Europees Parlement is te mager, werd duidelijk in het eerste inhoudelijke debat over de meerjarenbegroting (MFK).
Vrijwel alle fracties vinden het voorstel van de Commissie om het meerjarenbudget van 1200 miljard euro naar 2000 miljard euro te verhogen te laag. Dat moet 2200 miljard euro worden. De aflossing van de lening die voor het coronaherstelfonds is afgesloten, mag daarnaast niet op het nieuwe MFK drukken, vinden de fracties. Dan blijft er volgens hen te weinig geld over voor de opgaven waar de EU voor staat.
Maar er zijn ook veel verschillen. Op het tegenvoorstel van twee Europarlementariërs, die straks namens het parlement met de lidstaten gaan onderhandelen, zijn duizend wijzigingsvoorstellen ingediend.
Defensie en veiligheid
"Daar maken we ons geen zorgen over", zei onderhandelaar Siegfried Mureşan (centrumrechtse EVP) in het debat. Wel wilde hij weten waar de échte prioriteiten liggen.
De centrumrechtse EVP wil meer geld voor defensie en veiligheid, en voor versterking van de concurrentiekracht van de EU. De sociaaldemocraten van S&D willen meer budget voor het fonds dat is bedoeld om achtergestelde EU-regio's vooruit te helpen. De liberale Renew wil onder andere meer geld voor gezondheid en onderzoek.
Lidstaten
De radicaalrechtse Patriotten voor Europa verwerpen de "oorlogsbegroting", zei een woordvoerder. De Commissie wil onder meer extra geld opnemen voor hulp aan Oekraïne. De boeren worden daar de dupe van en dat willen de Patriotten niet, zei de woordvoerder. Ook andere fracties willen het landbouwbudget behouden.
De onderhandelaars gaan hun eerste tegenvoorstel de komende tijd aanpassen.
Ook de lidstaten moeten het nog eens worden over hun inzet voor de meerjarenbegroting. De EU-regeringsleiders willen dat er voor eind 2026 een akkoord is.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

anp 427565873

Is de sauna gezond? Voor de meeste mensen valt dat vies tegen

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

Loading