Ontvoerde gelovigen weer vrij na aanval op kerken in Nigeria

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:35
anp050226139 1
KADUNA (ANP/RTR) - In Nigeria zijn alle 166 gelovigen vrijgekomen die waren ontvoerd bij aanvallen op kerken in de staat Kaduna. Dat meldt een christelijke organisatie, de Christian Association ‌of Nigeria (CAN).
In het West-Afrikaanse land waren gewapende mannen vorige maand gebedshuizen binnengevallen. Ze namen gelovigen mee de bossen in. In Nigeria komt het regelmatig voor dat mensen door gewapende bendes worden ontvoerd voor losgeld.
Onduidelijk is of dit keer is betaald voor de vrijlating van de christenen. Een CAN-leider in het noordelijke Kaduna vertelde dat de gouverneur de vrijgelaten gelovigen gaat ontvangen. "Dit is het resultaat van onze gebeden."
De autoriteiten hebben de vrijlating nog niet bevestigd. Nigeria kreeg de afgelopen tijd te maken met druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Die eist dat meer wordt ondernomen om christenen te beschermen. De VS hebben eind december ook luchtaanvallen uitgevoerd op "terroristisch tuig".
