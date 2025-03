Deze software wil iedere ondernemer hebben

Ben je een ondernemer die de hand op de knip houdt? Of wordt iedere verdiende euro belegd in een investering die je bedrijf vooruit gaat helpen? Welk type je ook bent, deze investeringen wil je zeker niet missen. Goede software heeft eigenlijk alleen maar pluspunten. Je werk wordt er makkelijker en leuker door, je houdt meer tijd over en bespaart onder aan de streep iedere maand een flink bedrag uit. Over welke software het gaat? Dat ontdek je in dit artikel.

Een sluitende en soepele boekhouding

Een accountant houdt ervan om zich vast te bijten in cijfers. Dat neemt niet weg dat het fijn is om een steun in de rug te krijgen. Accountancy software gaat daarvoor zorgen. Deze software richt zich op het verwerken van salarissen en het verzenden van salarisdocumenten, waardoor je accountants efficiënter kunnen werken. Gegevens worden snel en eenvoudig opgeslagen en er worden geen fouten meer gemaakt. Je krijgt zelfs complete rapporten, wat niet alleen handig voor jouw bedrijf is, maar waarmee je je klanten van het beste advies kunt voorzien.

Salaris software

Goede salarisadministratie software is een must voor iedere ondernemer met personeel. De verwerking van de salarissen is een klus die iedere maand moet gebeuren en prima geautomatiseerd kan worden. De tijdbesparing zorgt niet alleen voor minder kosten, maar ook voor de kans om (nog) meer tijd in je onderneming te steken. Softwarebedrijf NMBRS is gespecialiseerd in deze software.

ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Het is een geïntegreerd systeem dat bedrijven helpt bij het beheren, stroomlijnen en automatiseren van kernactiviteiten en bedrijfsprocessen. Met deze software kun je onder andere je financiën beheren, je voorraad beheren, logistieke zaken plannen, projectmanagement uitvoeren en klantrelatiebeheer op orde houden. Door te investeren in ERP-software zet je tien stappen vooruit.

HR software

Onder human resources, beter bekend onder de afkorting HR, valt alles met betrekking tot personeel. Dat is een zeer breed spectrum. Het loopt uiteen van het werven van personeel tot het opleiden ervan. De zorg voor het personeel vormt een belangrijk onderdeel van HR-zaken. Jammer genoeg gaat er veel tijd verloren aan administratieve handelingen. Door te investeren in HR software gaan deze tijdrovende klussen automatisch, waardoor de afdeling meer tijd heeft om zich te bekommeren om waar het écht om gaat: het welzijn van de medewerkers.

Marketing automation

Marketing is een tak van sport waarin geautomatiseerde acties hand in hand gaan met de persoonlijke touch. Goede software is van groot belang. Marketing automation software helpt bedrijven om bepaalde taken en processen te automatiseren. Een goed voorbeeld is de berichtenflow. Je kunt ieder contact handmatig berichten blijven sturen. Dit automatiseren is echter veel makkelijker en zorgt ervoor dat je eerdere berichten op het juiste moment opvolgt. Op het gebied van software is er veel mogelijk. Je kunt zelfs kiezen voor een pakket waarin complete marketingcampagnes voor je worden gedaan. Vergeet echter de persoonlijke touch niet. Klanten weten het alleen maar te waarderen als ze op een persoonlijke manier worden benaderd.