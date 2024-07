Europese beleggers trekken zich op aan opmerkingen Powell

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers in Europa trokken zich woensdag op aan opmerkingen van het Amerikaanse centralebankhoofd Jerome Powell. Hij heeft dinsdag ten overstaan van het Amerikaanse congres gehint op renteverlagingen later dit jaar. En dat vooruitzicht werd op de financiële markten goed ontvangen.

De belangrijkste beursgraadmeters gingen allemaal duidelijk omhoog. Zo steeg de AEX-index in Amsterdam 1 procent tot 939,62 punten. De MidKap, met de middelgrote fondsen op het Damrak, steeg 1,1 procent naar 875,40 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt eindigden de belangrijkste indexen tot 0,9 procent hoger.

Powell vindt dat de argumenten voor een renteverlaging in de Verenigde Staten sterker worden. Wanneer precies renteverlagingen te verwachten zijn, heeft hij niet aangegeven. Analisten rekenen er gemiddeld op dat de eerste rentestap in september plaatsvindt, gevolgd door nog een verlaging voor het einde van het jaar.

"Powell legde de nadruk op de noodzaak van 'meer vertrouwen' dat de inflatie zich weer in de richting van de doelstelling beweegt", aldus Lindsay James, beleggingsstrateeg bij de firma Quilter Investors. Zij zegt erbij dat de Federal Reserve waarschijnlijk geen rentestap zal zetten in november om onpartijdigheid te tonen in de periode rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.