Bang voor rugpijn? Dit kun je doen om het te voorkomen

We weten allemaal dat wandelen goed is voor je gezondheid, maar nieuw onderzoek uit Noorwegen toont aan hoe groot de voordelen echt zijn: mensen die meer dan 100 minuten per dag wandelen, hebben maar liefst 23 procent minder kans op chronische lage rugpijn.

Chronische lage rugpijn is wereldwijd een van de grootste oorzaken van invaliditeit en hoge zorgkosten. Alleen al in de VS zorgt rugpijn voor torenhoge uitgaven aan gezondheidszorg. En ook in Nederland loopt een groot deel van de bevolking met langdurige rugklachten.

Wandelen is simpel én effectief

Wat deze studie bijzonder maakt, is dat het gaat om gewone dagelijkse beweging. Wandelen is de meest toegankelijke vorm van beweging. Toch zijn er weinig richtlijnen over hoeveel je precies moet wandelen om rugklachten te voorkomen. Deze studie biedt daar voor het eerst concretere handvatten voor.

Onderzoekers van de Norwegian University of Science and Technology volgden ruim 11.000 volwassenen tussen de 20 en 80 jaar oud, die bij aanvang géén rugklachten hadden. Tussen 2017 en 2019 droegen zij een week lang een slimme bewegingssensor om nauwkeurig hun dagelijkse wandelgedrag te meten. In 2023 werd gekeken wie van hen inmiddels last had van chronische lage rugpijn (gedefinieerd als pijn die minstens drie maanden duurde).

Wat bleek?

Deelnemers die dagelijks 101 tot 124 minuten wandelden, hadden 23% minder kans op chronische lage rugpijn.

Wie 125 minuten of meer wandelde, had 24% minder kans.

Ook de intensiteit van het lopen speelde een rol: iets steviger doorstappen gaf een extra voordeel.

Maar opvallend genoeg: de totale tijd die mensen wandelden bleek belangrijker dan hoe snel ze dat deden. Langdurig wandelen werkt dus preventief, ook als je geen marstempo aanhoudt.

Voor iedereen die veel zit, een zittend beroep heeft of gevoelig is voor rugklachten, is dit goed nieuws. Door simpelweg elke dag wat vaker de benen te strekken, kun je je rug structureel sterker en gezonder houden.

De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat overheden en zorginstanties meer inzetten op wandelen als preventiestrategie. “Wandelen is goedkoop, laagdrempelig en heeft aantoonbaar grote gezondheidsvoordelen,” schrijven ze.

Praktisch advies

Streef naar 100 minuten wandelen verspreid over de dag.

Loop naar de supermarkt, neem de trap, maak een lunchwandeling of parkeer je auto een stukje verderop.

Begin klein als het te veel lijkt, elke stap telt.

Een gezondere rug begint bij een paar stappen extra. En wie weet voorkom je daarmee jaren van pijn, zorgkosten en beperkingen. Dus trek je schoenen aan en ga naar buiten, je rug zal je dankbaar zijn.

