Europese beurzen dicht op Dag van de Arbeid, Londen wel open

AMSTERDAM (ANP) - De meeste Europese beurzen zijn donderdag gesloten in verband met de Dag van de Arbeid. Ook in China, Hongkong, India en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag. In Londen wordt op 1 mei wel gehandeld. Ook in New York gaan de beurzen later op de dag gewoon open.

De Londense FTSE-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager. In Tokio, waar ook werd gehandeld, sloot de Nikkei ruim 1 procent hoger. De Bank of Japan besloot om de rente opnieuw onveranderd te laten in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid. De Japanse centrale bank verlaagde wel de groeiverwachtingen voor de economie en waarschuwde voor de toegenomen onzekerheid door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.