Hof Zuid-Korea beveelt nieuw proces tegen oppositiefiguur

SEOUL (ANP/RTR) - Het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof heeft een rechtszaak tegen de belangrijke oppositiefiguur Lee Jae-myung terugverwezen naar een lagere rechtbank. Dit leidt tot onzekerheid over Lee's deelname aan de presidentsverkiezingen in juni.

Lee wordt verdacht van het afleggen van valse verklaringen tijdens zijn vorige presidentscampagne. Hij zou daarmee de kieswet hebben overtreden. De rechtbank veroordeelde de politicus in eerste instantie, maar het hof van beroep sprak hem later vrij. Aanklagers tekenden vervolgens beroep aan bij het hooggerechtshof. Dat heeft nu besloten dat het hof van beroep de zaak opnieuw moet behandelen.

Lee is de presidentskandidaat van de Democratische Partij (DP), die het parlement domineert, en leidt ruim in de peilingen. Als hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf of een boete van minstens 1 miljoen won (ongeveer 620 euro), mag hij vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen.