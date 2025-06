Europese beurzen eindigen dag na opleving weer met verlies

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. Maandag hadden mediaberichten dat Iran via bemiddelende landen een wapenstilstand met Israël zou willen sluiten, nog voor enige opluchting gezorgd op de beurzen. De Amerikaanse president Donald Trump riep inwoners van Teheran later echter op de Iraanse hoofdstad onmiddellijk te verlaten. Die oproep leidde weer tot terughoudendheid.

Trump verliet maandagavond vroegtijdig de G7-top in Canada, volgens een woordvoerster van het Witte Huis vanwege gebeurtenissen in het Midden-Oosten. De Franse president Emmanuel Macron gaf aan dat zijn vertrek te maken had met een staakt-het-vuren waaraan Trump zou gaan werken. Dat sprak de Amerikaanse president zelf later tegen: hij wil een "echt einde" aan de strijd tussen Israël en Iran.

De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 920,63 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 883,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs eindigden tot 1,1 procent lager.