Europese beurzen flink hoger na aankondiging overleg Trump-Poetin

AMSTERDAM (ANP) - De meeste aandelenbeurzen in Europa zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de aankondiging dat Rusland en de Verenigde Staten afspraken hebben gemaakt over een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin. Vooralsnog is veel onbekend, bijvoorbeeld over waar en wanneer precies de staatshoofden met elkaar spreken.

De AEX-index op het Damrak eindigde 1 procent hoger op 892,51 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 910,29 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,1 procent bij. De beurs in Londen eindigde wel 0,7 procent lager. Dat koersverlies volgde op het rentebesluit van de Bank of England, die het rentetarief heeft verlaagd om de economie te ondersteunen.

Beleggers hopen dat de ontmoeting leidt tot een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne. Poetin heeft donderdag laten weten het nog te vroeg te vinden voor rechtstreekse gesprekken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Russische president vindt dat er eerst aan "bepaalde condities" moet worden voldaan. Poetin zei in juni al dat hij bereid is om met Zelensky te praten, maar dat dat pas kan in een "slotfase" van de onderhandelingen.

Ondertussen worden de ontwikkelingen rond de importheffingen in de gaten gehouden. Voor veel handelspartners van de VS gingen deze donderdag in. Zo geldt voor de meeste goederen uit de Europese Unie nu een tarief van 15 procent. President Donald Trump heeft donderdag aangekondigd een heffing van 100 procent in te voeren op chips en halfgeleiders die de Verenigde Staten binnenkomen. Bedrijven die in de VS investeren of gaan investeren worden echter vrijgesteld.

Dat bericht leek niet te drukken op de koersen van de chipbedrijven in de AEX. Zo stegen ASML, Besi en ASMI tot 4,5 procent. Een andere stijger in de hoofdindex was ArcelorMittal (plus 4,3 procent). Het staalconcern profiteerde van een sterker dan verwachte Chinese exportgroei in juli. Ook ABN AMRO steeg, met 6,1 procent. Daarmee wist de bank te herstellen van een koersverlies op woensdag.