Kabinet wijzigt vergunning voor windpark op zee, aanleg vertraagd

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft de vergunning gewijzigd voor de bouw van een windpark voor de Noord-Hollandse kust. Dat heeft demissionair VVD-minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) donderdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Het windpark met de naam IJmuiden Ver Beta zal nu pas in 2032 worden gerealiseerd in plaats van in 2029.

Het windpark wordt aangelegd door Zeevonk, een bedrijf van energieleverancier Vattenfall en de Deense investeringsmaatschappij Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). De wijziging van de vergunning heeft te maken met de vertraagde aanleg van de Delta Rhine Corridor (DRC), een bundeling van buizen, leidingen en kabels tussen Rotterdam en de Duitse grens.

Omdat de oplevering van de DRC langer duurt, is het voor Zeevonk "niet langer financieel en economisch haalbaar om het project conform de huidige vergunning te realiseren", schrijft Hermans. De vertraging van de DRC werd pas bekend nadat de vergunning voor het project aan Zeevonk was verleend.

Vermogen

Het park krijgt een vermogen van 2 gigawatt. Zeevonk gaat het project nu gefaseerd uitvoeren. De eerste gigawatt aan vermogen wordt in 2029 gerealiseerd, de tweede in 2032. Dat is ongeveer gelijktijdig met de realisatie van de DRC, stelt de minister.

Onder het project viel ook de bouw van een drijvend zonnepark met een vermogen van 50 megawatt. Dat krijgt volgens Hermans nu een "innovatief karakter", waarbij Zeevonk uiterlijk in 2028 een zonnepark van 6 megawatt realiseert. Als het financieel en technisch haalbaar is, zal Zeevonk opschalen naar 50 megawatt.

Realiseren

"Indien deze wijzigingen niet waren doorgevoerd, was Zeevonk naar alle waarschijnlijkheid niet langer in staat het windpark te realiseren", schrijft Hermans verder. "Gelet op de uitdagende marktomstandigheden voor windenergie op zee, verwacht het kabinet bovendien op dit moment weinig animo vanuit andere windparkontwikkelaars om dit windpark te bouwen."

Hermans verlaagde in juli al de ambitie om in 2040 voor 50 gigawatt aan stroom op te wekken met windmolens op zee. Dit deed ze nadat een onderzoeksrapport had geconcludeerd dat het eerdere doel "niet realistisch" bleek. Het kabinet zou daarna verder kijken naar wat nodig is om de aanleg van windmolens mogelijk te maken. De minister richt zich nu op 30 tot 40 gigawatt aan windenergie van zee in 2040.