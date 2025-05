Europese beurzen flink omhoog, ING grote winnaar in AEX

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met stevige winsten geopend. Beleggers reageren opgelucht nu de Chinese regering de mogelijkheid van handelsgesprekken met de Verenigde Staten onderzoekt. Daarnaast worden de kwartaalcijfers van ING en Shell goed ontvangen. Beide concerns kondigden aan voor miljarden aan aandelen in te kopen.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam steeg in de vroege handel 1,3 procent naar 888,88 punten.

ING was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van bijna 4 procent. Bij de bank daalde de kwartaalwinst, maar het resultaat overtrof de verwachtingen. Topman Steven van Rijswijk onderstreepte dat ING de totale inkomsten heeft verhoogd, dankzij groei in spaargeld en op de hypotheekmarkt.

Ook Shell overtrof de verwachtingen. Ondanks de gedaalde olieprijzen en onzekerheid in de wereld heeft Shell volgens topman Wael Sawan "solide resultaten" geboekt. Op de beurs werd dit beloond met een plus van zo'n 3 procent.