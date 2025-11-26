ECONOMIE
Europese beurzen hoger door hoop op renteverlaging Fed

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 9:23
anp261125078 1
AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn woensdag met winsten aan de handelsdag begonnen, in navolging van de hogere koersenborden op Wall Street van dinsdag. Een reeks zwakkere dan verwachte economische cijfers in de Verenigde Staten heeft de verwachting aangewakkerd dat de Federal Reserve volgende maand weer met een renteverlaging komt.
De AEX-index in Amsterdam ging kort na het openen van de handel 0,3 procent vooruit naar 935,45 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 0,5 procent tot 888,71 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.
Beleggers hopen al langer op renteverlagingen. Bedrijven kunnen dan namelijk goedkoper geld lenen om te investeren in groei. De economie wordt dan als het ware minder afgeremd en beleggers denken daar zelf uiteindelijk ook de vruchten van te plukken. Ook in Azië gingen de beursgraadmeters woensdag overwegend omhoog. De Japanse Nikkei-index eindigde zelfs 1,9 procent in de plus, terwijl de Kospi in Zuid-Korea 2,7 procent won.
Loading