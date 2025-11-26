Von der Leyen: beperking Oekraïens leger onacceptabel

STRAATSBURG (ANP) - Beperkingen opleggen aan de Oekraïense strijdkrachten is onacceptabel, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag in het Europees Parlement. "Dat zou het land kwetsbaar maken voor toekomstige aanvallen", zei Von der Leyen in een debat over het Amerikaanse 28-puntenplan voor vrede in Oekraïne.

Oekraïne moet daarnaast "robuuste en geloofwaardige veiligheidsgaranties" voor de lange termijn krijgen. Die moeten onderdeel worden van "een breder pakket om toekomstige aanvallen vanuit Rusland te ontmoedigen en af ​​te schrikken", zei de politica.

Het behoud van de soevereiniteit van Oekraïne is essentieel, zei Von der Leyen. "Grenzen kunnen niet met geweld worden gewijzigd. Als we vandaag de ondermijning van grenzen legitimeren en formaliseren, openen we de deur voor meer oorlogen."

Soevereiniteit betekent ook dat een land zijn eigen toekomst kan kiezen, zei Von der Leyen. "Oekraïne heeft gekozen voor Europa."