Europese beurzen hoger na deal VS-Japan, ook automakers stijgen

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Europa zijn woensdag flink hoger geëindigd. Beleggers verwerkten de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en Japan. Daardoor is de hoop ontstaan dat de Europese Unie ook een akkoord met de Amerikanen kan sluiten. Volgens Trump zal Japan ook zijn grenzen openen voor de handel in auto's. De aandelen van Europese autofabrikanten zaten als gevolg daarvan in de lift.

Zo eindigden Mercedes-Benz, Porsche en BMW op de beurs in Frankfurt tot 6,7 procent hoger. Op de beurs in Milaan won Stellantis, de eigenaar van automerken als Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep en Opel, 9,1 procent. Volvo steeg in Stockholm 7,1 procent.

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam sloot 0,8 procent hoger op 908,15 punten. Ook de MidKap steeg 0,8 procent, tot 923,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,4 procent bij.