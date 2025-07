Kamer wil niet terugkomen van reces voor debat over Gaza

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil niet het reces onderbreken voor een debat over de situatie in Gaza. GroenLinks-PvdA en D66 willen dat het kabinet zich hard maakt voor onder meer sancties tegen Israël. Hierover had wat die partijen betreft een debat moeten komen, maar daar is geen meerderheid voor.

De PVV, NSC, BBB en SGP steunden het verzoek tot een debat niet. Onder meer de VVD en het CDA hebben niet gereageerd op het voorstel. De indieners kregen wel bijval van de SP, DENK, Partij voor de Dieren en Volt.

Directe aanleiding voor het debatverzoek was de noodkreet van meer dan honderd hulporganisaties over de situatie in de Gazastrook. Er heerst honger omdat Israël slechts beperkt voedselhulp toelaat, en burgers die voedsel willen halen worden regelmatig neergeschoten door het Israëlische leger.

Nederland schaarde zich wel achter de oproep richting Israël om de oorlog te stoppen, maar de indieners van het debatverzoek willen meer actie zien van het kabinet.