Met deze simpele gewoonte kun je eczeem bij je baby voorkomen

Het dagelijks insmeren van baby's vanaf 9 weken oud verlaagt het risico op eczeem met 16 procent. Het effect is het sterkst bij kinderen zonder familiegeschiedenis van allergieën.

Een onderzoek van de Amerikaanse Oregon Health & Science University bij meer dan 1.200 Amerikaanse baby's heeft bewezen wat veel ouders al vermoedden: dagelijks insmeren helpt echt tegen eczeem. De studie volgde kinderen twee jaar lang. De wetenschappers ontdekten dat eenvoudige huidverzorging een opvallend groot effect heeft.

Aan het begin van het onderzoek kregen baby's vanaf maximaal 9 weken oud dagelijks een volle lichaamsmassage met een milde crème. Ze konden kiezen uit vijf verschillende producten die allemaal de huidbarrière versterken zonder irriterende stoffen. Daarnaast was er een controlegroep. Bij deze baby’s werd gevraagd juist niet regelmatig crème te gebruiken, behalve bij droge huid als dat echt nodig was.

Aanzienlijk verschil

De resultaten van het onderzoek spreken boekdelen. Na twee jaar had 36 procent van de baby's die regelmatig werden ingesmeerd, eczeem gekregen. Bij de controlegroep lag dit cijfer beduidend hoger. Hier kreeg zo’n 43 procent eczeem.

Baby's zonder familiegeschiedenis van allergie hadden verrassend genoeg veel meer baat bij de behandeling dan kinderen uit families met eczeem, astma of hooikoorts. Bij deze groep daalde het risico met maar liefst 24 procent, zo blijkt uit de studie. Bij kinderen met een familiegeschiedenis van allergie was het effect veel kleiner.

Meer onderzoek nodig

Misschien ook belangrijk om te vermelden: het onderzoek vond geen veiligheidsproblemen met de behandeling. Integendeel: kinderen die dagelijks werden ingesmeerd hadden minder huidinfecties en uitslag dan de controlegroep. Ook voedselallergieën kwamen iets minder voor, hoewel dit verschil niet significant was.

De onderzoekers benadrukken wel dat vervolgonderzoek nodig is om te bepalen welke crèmes het best werken en of de bescherming tegen eczeem zich ook vertaalt in minder allergieën later in het leven.